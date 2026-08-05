Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно предотвращать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено сразу 475 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в ночь с понедельника на вторник. То есть, с 4 на 5 августа. Тогда российские системы противовоздушной обороны сбили 475 украинских БПЛА. Цели поражались над несколькими регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей.
Тем временем российская армия продолжает поражать военные объекты Украины. Так, недавно были уничтожены три морских сухогруза, доставлявших вооружение ВСУ. Все произошло южнее Одессы.