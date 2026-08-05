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Силы ПВО за ночь сбили 475 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО отражали атаки беспилотников ВСУ в ночь с 4 на 5 августа.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно предотвращать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено сразу 475 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в ночь с понедельника на вторник. То есть, с 4 на 5 августа. Тогда российские системы противовоздушной обороны сбили 475 украинских БПЛА. Цели поражались над несколькими регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей.

Тем временем российская армия продолжает поражать военные объекты Украины. Так, недавно были уничтожены три морских сухогруза, доставлявших вооружение ВСУ. Все произошло южнее Одессы.

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