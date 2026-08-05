Силы ПВО за ночь сбили 475 украинских БПЛА над регионами России

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в ночь с понедельника на вторник. То есть, с 4 на 5 августа. Тогда российские системы противовоздушной обороны сбили 475 украинских БПЛА. Цели поражались над несколькими регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей.