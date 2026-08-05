В Башкирии отключили мобильный интернет

Напомним, в 9:50 в республике был объявлен режим беспилотной опасности. В целях обеспечения безопасности уфимский аэропорт приостановил полеты.
Ранее секретарь регионального Совбеза Валерий Олейник рассказал, что отключение мобильного интернета в таких случаях является вынужденной мерой безопасности.
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