Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Татарстане

Как сообщил в «Максе» глава района Михаил Афанасьев, дроны были уничтожены силами ПВО. «В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено. Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет», — уточнил он.
На прошлой неделе в Зеленодольском районе РТ беспилотники пытались атаковать логистический центр. Но налет отразили. В связи с атакой были эвакуированы сотрудники со склада Ozon.
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