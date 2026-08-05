ВС РФ поразили в Киеве логистические центры «МЛП-Чайка» и «Новой почты»

ВС России нанесли очередной массированный удар по транспортно-логистической инфраструктуре и распределительным центрам в Киеве и Киевской области ночью 4 августа. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что эти центры использовались, в том числе, в производстве беспилотников.