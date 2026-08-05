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ВС РФ поразили в Киеве логистические центры «МЛП-Чайка» и «Новой почты»

ВС РФ нанесли очередные удары по инфраструктуре ВСУ в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Российской Федерации поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка», инновационный терминал и логистический центр «Новой почты». Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС России нанесли очередной массированный удар по транспортно-логистической инфраструктуре и распределительным центрам в Киеве и Киевской области ночью 4 августа. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что эти центры использовались, в том числе, в производстве беспилотников.

Вместе с тем, вечером 3 августа, как сообщило Министерство обороны РФ, в результате очередного удара были поражены завод автомобильных агрегатов и терминал в порту «Черноморск», где Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили ремонт техники.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили три морских судна типа «сухогруз» южнее Одессы. Эти суда доставляли вооружение и военное имущество для Вооруженных сил Украины.

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