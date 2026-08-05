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ВС России нанесли массированный удар по объектам в Киеве

В ночное время суток российские военные нанесли удары по объектам хранения военных грузов, расположенным в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: Новости Mail

«Поражены транспортно-логистические и распределительные центры, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Как уточняется, для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники.

В Минобороны отметили, что, в отличие от ВСУ, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и оборонным предприятиям. Поражение может быть нанесено любой цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.

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