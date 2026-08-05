ВС России нанесли массированный удар по объектам в Киеве

«Поражены транспортно-логистические и распределительные центры, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.
Как уточняется, для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники.
В Минобороны отметили, что, в отличие от ВСУ, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и оборонным предприятиям. Поражение может быть нанесено любой цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
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