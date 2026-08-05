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ВС РФ ударили по логистическим центрам, производившим и хранящим БПЛА для ВСУ

В Киеве был поражен транспортно-логистический центр «Транс-Логистик».

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на среду, 5 августа, нанесли удары по объектам, которые использовались для производства и хранения комплектующих для беспилотников украинской армии в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как заявили в военном ведомстве, в Киеве были поражены транспортно-логистический центр «Транс-Логистик», который осуществлял производство БПЛА, а также логистический центр «Эпицентр».

Кроме того, удар был нанесен по логистическому центру «Терминал Бровары». В Минобороны РФ отметили, что на объекте хранились комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Напомним, в ночь на среду, 5 августа, ВС России также поразили логистические центры «МЛП-Чайка» и «Новой почты», работающие в интересах украинской армии.

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