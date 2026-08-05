Силы ПВО РФ сбили за ночь 475 украинских БПЛА

Дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Татарстаном и столичным регионом.
Сбитые аппараты относились к беспилотникам самолетного типа.
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