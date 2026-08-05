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Силы ПВО РФ сбили за ночь 475 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили 475 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: "Российская газета"

Дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Татарстаном и столичным регионом.

Кроме того, силы ПВО нейтрализовали украинские БПЛА над Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.

Сбитые аппараты относились к беспилотникам самолетного типа.

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