Силы ПВО за ночь сбили 475 украинских беспилотников над регионами РФ

Средства ПВО за день 4 августа перехватили и уничтожили 304 беспилотника ВСУ над регионами России. Уточнялось, что все аппараты были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, над территорией Московского региона, а также над акваторией Черного моря.