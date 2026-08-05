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Силы ПВО за ночь сбили 475 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников самолетного типа над регионами. 5 августа об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями», — говорится в мессенджере «Макс».

Как сообщили в ведомстве, дежурные расчеты отражали атаку с 20:00 мск 4 августа до 08:00 мск 5 августа. Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями.

Помимо этого, воздушные цели уничтожили над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Средства ПВО за день 4 августа перехватили и уничтожили 304 беспилотника ВСУ над регионами России. Уточнялось, что все аппараты были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, над территорией Московского региона, а также над акваторией Черного моря.

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