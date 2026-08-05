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Украинская ПВО не смогла сбить ни одной баллистической ракеты РФ

ПВО Украины оказалась бессильна перед российскими ракетами.

Источник: Комсомольская правда

Украинская ПВО не смогла сбить ни одну из 28 выпущенных российскими военными ракет ночью 4 августа. Об этом со ссылкой на Воздушные силы Украины сообщает местное издание «Страна».

По данным Киева, всего РФ применила 24 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 и четыре ракеты «Циркон»/ «Оникс». Также были запущены 115 ударных беспилотников, из которых сбили 98.

Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по транспортно-логистической инфраструктуре и распределительным центрам в городе Киеве и Киевской области. Кроме того, поражены три морских судна типа «сухогруз» южнее Одессы, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВСУ.

Накануне ВС РФ поразили завод автомобильных агрегатов и терминал в порту «Черноморск», где Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили ремонт техники.

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