Reuters: США и Киев ведут переговоры о Patriot, несмотря на сомнения Трампа

США продолжают переговоры с Киевом о производстве ракет-перехватчиков Patriot, несмотря на сомнения президента Дональда Трампа. Об этом Reuters сообщили четыре источника, знакомых с обсуждениями.
Один из вариантов предусматривает выпуск отдельных компонентов на Украине и их окончательную сборку в Германии. Киев также могут подключить к действующей американо-европейской программе или разрешить ему производить более дешевую версию ракеты PAC-3.
Ранее Трамп пообещал Владимиру Зеленскому выдать лицензию на производство перехватчиков. Однако после их встречи в Белом доме американский президент заявил, что такого соглашения пока нет, и призвал осторожно относиться к передаче технологий.
Переговоры курирует постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, который в июле посещал Киев и обсуждал возможные варианты с украинскими чиновниками и представителями оружейных компаний.
«Указаний остановить обсуждение не было», — сообщил один из источников агентства.
Даже после заключения соглашения Украина сможет получить первые ракеты не раньше, чем через год. При этом запуск новых производственных линий после выдачи лицензии обычно занимает от трех до семи лет.
Тем временем Пентагон заключил соглашения с компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman о расширении производства ракет-перехватчиков. Американские власти намерены утроить выпуск Patriot PAC-3. Производство ракет для комплексов THAAD планируется увеличить в четыре раза.