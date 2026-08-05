ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 5 августа ВС России нанесли удары по объектам в Киевской области, использовавшимся для производства и хранения комплектующих для БПЛА ВСУ: поражены транспортно-логистический центр «Транс-Логистик», логистический центр «Эпицентр» и центр «Терминал Бровары», где хранились комплектующие для дронов большой и средней дальности.