ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря

Российские военные уничтожили два безэкипажных катера Вооружённых сил Украины в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Цели были обнаружены в 80 километрах юго-восточнее города Очакова.
«Решением командования на уничтожение целей были оперативно отправлены расчёты реактивных БПЛА “Герань-4 сикер”. В результате точных попаданий операторов ударных дронов БЭК-ПВО и БЭК-РЭБ противника были уничтожены», — говорится в сообщении военного ведомства.
Факт поражения подтвердили средствами объективного контроля в режиме реального времени. Безэкипажные катера предназначены для поражения надводных целей и радиоэлектронной борьбы. ВС РФ продолжают систематическую работу по пресечению деятельности украинских сил в акватории.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на 5 августа ВС России нанесли удары по объектам в Киевской области, использовавшимся для производства и хранения комплектующих для БПЛА ВСУ: поражены транспортно-логистический центр «Транс-Логистик», логистический центр «Эпицентр» и центр «Терминал Бровары», где хранились комплектующие для дронов большой и средней дальности.