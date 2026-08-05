В Самарской области усилят помощь ветеранам СВО

Так, планируется расширить проект «Сердце Воина» и подход «Равный — равному». Суть такого принципа в том, что ветеранов консультируют не случайные специалисты, а те, кто сам прошел через адаптацию, и могут просто и доступно все объяснить. Глава региона поставил задачу использовать его не только в кадровых центрах, но и в соцзащите, медучреждениях и программах поддержки предпринимателей.