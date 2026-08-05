Политолог объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме

Россия наносит удары по украинской энергетике не для того, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу, а чтобы подорвать боеспособность ВСУ, заявил в интервью NEWS.ru политолог, историк-источниковед Юрий Якорь. По его словам, такая тактика призвана приблизить окончание боевых действий.