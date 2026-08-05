Политолог объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме

«Мы не монстры и не хотим для Украины гуманитарной катастрофы. Мы хотим прекращения конфликта, для чего нужно сделать ВСУ небоеспособными. И уничтожение энергосистемы Украины отвечает именно этой задаче», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Якорь напомнил, что Киев связывает надежды на восстановление энергообъектов прежде всего с Евросоюзом. Если ресурсы позволят, именно ЕС выступит основным донором украинской энергетики, оценил политолог.
При этом эксперт отметил: Брюссель пока не собирается сворачивать финансирование Украины, однако там могут сомневаться, что следующий транш действительно пойдет на ремонт ТЭЦ и линий электропередачи.
«В текущей ситуации деньги решают далеко не все. Нужны именно углеводороды, которых в связи с иранскими событиями в Европе некоторый дефицит», — добавил историк.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее открыто признал, что стране недостает €650 млн для подготовки к очередному отопительному сезону. Он назвал предстоящую зиму «объективно сложной».