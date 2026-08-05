Владимир Зеленский заявил о необходимости новых поставок ракет-перехватчиков и ужесточения санкций против России. Соответствующее обращение он опубликовал в своём Телеграм-канале после массированной атаки на Украину.
По словам Зеленского, минувшей ночью по Украине были нанесены удары 24 баллистическими ракетами, четырьмя «Цирконами/Ониксами» и 115 дронами, значительная часть которых — реактивные. Он призвал Запад осознать, что задержки с поставками, а также неготовность передавать антибаллистику приводит к разрушениям.
Зеленский также призвал партнёров, которые не готовы помогать с перехватчиками, ввести новые санкции против российских производств баллистики.
В Москве неоднократно подчёркивали, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт и не приближают мирное урегулирование. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что западные поставки оружия продлевают агонию киевского режима, умножают число жертв и мешают урегулированию. Официальный представитель МИД Мария Захарова также отмечала, что западные вооружения напрямую препятствуют мирному решению.