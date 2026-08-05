Зеленский потребовал от Запада новые ракеты и санкции против РФ

По словам Зеленского, минувшей ночью по Украине были нанесены удары 24 баллистическими ракетами, четырьмя «Цирконами/Ониксами» и 115 дронами, значительная часть которых — реактивные. Он призвал Запад осознать, что задержки с поставками, а также неготовность передавать антибаллистику приводит к разрушениям.