В Свердловской области 5 августа ввели режим беспилотной опасности

В Свердловской области 5 августа в 11:43 ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
— Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, — написал глава Свердловской области в своих социальных сетях.
Отмечается, что в целях безопасности в регионе могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.
Напоминаем, что в регионе по-прежнему действует запрет на съемку и распространение информации о работе систем ПВО или беспилотников. Если вы обнаружили обломки БПЛА, ни в коем случае не поднимайте их и не пытайтесь перемещать.
Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.
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