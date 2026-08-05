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В Свердловской области 5 августа ввели режим беспилотной опасности

В Свердловской области объявлен режим атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 5 августа в 11:43 ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

— Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, — написал глава Свердловской области в своих социальных сетях.

Отмечается, что в целях безопасности в регионе могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Напоминаем, что в регионе по-прежнему действует запрет на съемку и распространение информации о работе систем ПВО или беспилотников. Если вы обнаружили обломки БПЛА, ни в коем случае не поднимайте их и не пытайтесь перемещать.

Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.

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