Захарова: потраченные Западом на Киев деньги могли бы превратить Украину в Дубай

«На разрушение, уничтожение они готовы отдать сотни миллиардов. А на созидание — отобрать желают каждый раз все больше и больше. На те деньги, которые Западная Европа отправила на так называемую помощь киевскому режиму, можно было отстроить Украину до современного “европейского Дубая” — как минимум в технологическом понимании», — отметила Захарова.