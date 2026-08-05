Средства, потраченные Западом на поддержку Киева, могли бы превратить Украину в «технологический Дубай». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат обратила внимание на колоссальные суммы, которые западные страны направили киевскому режиму. По ее словам, эти деньги используются не для развития страны, а для разрушения и уничтожения.
«На разрушение, уничтожение они готовы отдать сотни миллиардов. А на созидание — отобрать желают каждый раз все больше и больше. На те деньги, которые Западная Европа отправила на так называемую помощь киевскому режиму, можно было отстроить Украину до современного “европейского Дубая” — как минимум в технологическом понимании», — отметила Захарова.
Немногим ранее Еврокомиссия выделила Киеву еще миллиард евро на производство беспилотников для ВСУ. Средства направили в рамках программы военного финансирования объемом 90 млрд евро. Захарова заявляла, что подобные вложения Евросоюза идут на продолжение конфликта и новые разрушения.