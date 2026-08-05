В Севастополе сохраняется опасность атаки безэкипажных катеров

В Севастополе 5 августа сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров. В течение всего дня силы противоподводно-диверсионной обороны будут проводить профилактические мероприятия.
«В море возможны учебные стрельбы и использование средств поражения для защиты от подводных угроз. Громкие звуки могут быть слышны в разных районах города в разное время», — предупредил губернатор Михаил Развожаев.
При реальной опасности прозвучат сигналы «Морская опасность!» или «Воздушная тревога и морская опасность!», после чего следует немедленно покинуть опасную зону и отойти от воды минимум на 100 метров.
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