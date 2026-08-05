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В Севастополе сохраняется опасность атаки безэкипажных катеров

В море возможны учебные стрельбы и использование средств поражения.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе 5 августа сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров. В течение всего дня силы противоподводно-диверсионной обороны будут проводить профилактические мероприятия.

«В море возможны учебные стрельбы и использование средств поражения для защиты от подводных угроз. Громкие звуки могут быть слышны в разных районах города в разное время», — предупредил губернатор Михаил Развожаев.

При реальной опасности прозвучат сигналы «Морская опасность!» или «Воздушная тревога и морская опасность!», после чего следует немедленно покинуть опасную зону и отойти от воды минимум на 100 метров.

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