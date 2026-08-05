ВСУ не смогли сбить ни одной ракеты за минувшую ночь

Ранее в российском Минобороны сообщили, что в ночь на среду Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности. В результате ударов нанесено поражение транспортно-логистическим и распределительным центрам в украинской столице и Киевской области.
«Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины», — сообщается в Telegram-канале командования воздушных сил ВСУ.
Также отмечается, что воздушные силы Украины не смогли сбить ни одной ракеты из выпущенных по украинской территории.
Ранее представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат признал, что противовоздушная оборона Украины поражает все меньше целей. Он также заявлял о том, что Киев испытывает серьезный дефицит ракет к системам ПВО.
Зеленский 1 августа подверг критике западных союзников из-за отсутствия поставок ракет для ЗРК Patriot, несмотря на их наличие в арсеналах партнеров. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ракеты не должны «лежать на складах», когда они остро нужны Киеву.
В июле президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский хочет получать от Вашингтона ракеты Tomahawk и ЗРК Patriot, при этом американский лидер сказал о необходимости подходить к вопросу поставок смертоносного оружия крайне осторожно и взвешенно.