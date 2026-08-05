ВСУ не смогли сбить ни одной ракеты за минувшую ночь

Зеленский 1 августа подверг критике западных союзников из-за отсутствия поставок ракет для ЗРК Patriot, несмотря на их наличие в арсеналах партнеров. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ракеты не должны «лежать на складах», когда они остро нужны Киеву.