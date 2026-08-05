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В Прикамье похоронят погибшего участника СВО Сергея Орлова

Прощание проходит 5 августа на малой Родине жителя региона.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Ординского муниципального округа сообщила о гибели земляка в зоне проведения СВО. При исполнении воинского долга 16 июля 2026 года погиб Орлов Сергей Сергеевич.

Прощание с Сергеем Сергеевичем в эти минуты проводит МБУК «Ординский Дом культуры» на ул. ул. Советской, 26. Захоронение земляка проведут на кладбище села Орда.

Подробности из жизни и прохождения военной службы Сергея Сергеевича не приводятся.

Администрация Ординского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.