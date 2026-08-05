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Севастополь отражает очередной удар ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских боевиков. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — проинформировал глава региона.

Губернатор обратился к населению с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. По его словам, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

В Севастополе ранее второй раз за сутки была объявлена воздушная тревога — в городе звучат сирены. Глава региона предупредил, что есть опасность атаки безэкипажных катеров.

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