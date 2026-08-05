Севастополь отражает очередной удар ВСУ

Губернатор обратился к населению с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. По его словам, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.