Командир отделения боевой машины из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Как сообщил в своем канале в «Макс» (12+) мэр района Геннадий Осодоев, Дмитрий Алексеевич родился в Иркутске 6 октября 1977 года. Окончил школу, получил профессию и работал на авиазаводе. Встретил свою будущую жену.