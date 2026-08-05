Командир отделения боевой машины из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

IrkutskMedia, 5 августа. В ходе специальной военной операции погиб сержант, командир отделения боевой машины из Эхирит-Булагатского района Дмитрий Старцеы. Мужчина пал 19 сентября 2024 года при выполнении боевого задания.
Как сообщил в своем канале в «Макс» (12+) мэр района Геннадий Осодоев, Дмитрий Алексеевич родился в Иркутске 6 октября 1977 года. Окончил школу, получил профессию и работал на авиазаводе. Встретил свою будущую жену.
В начале СВО мужчина заключил контракт с министерством обороны. Родные вспоминают его как очень доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.