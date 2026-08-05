При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель и еще один получил ранения

«К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшему», — сообщил он.
Глава республики заверил, что вся необходимая помощь будет оказана. И призвал крымчан сохранять бдительность, доверять только официальным источникам информации.
Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, проинформировали в надзорном ведомстве.