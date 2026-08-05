Кораблики в море и загорающие на пляжах: туристы отдыхают в Сочи под вой сирен

В социальных сетях регулярно появляются ролики с побережья, не только из Сочи, на которых видно, как туристы и отдыхающие на пляжах реагируют на звуки сирен. Кто-то собирает вещи и спешит покинуть пляж, кто-то совсем игнорирует опасность.