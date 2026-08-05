Российские военные установили контроль над Рыжевкой и Зарницей

Ранее российские войска в ночь на 5 августа нанесли один из самых масштабных ударов по логистике ВСУ за последнее время. Минобороны РФ заявило об уничтожении складов, распределительных центров и объектов, где украинские военные хранили и собирали БПЛА. Украина признала, что не смогла перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты.