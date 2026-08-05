Российские военные установили контроль над Рыжевкой и Зарницей

В ведомстве отметили, что бойцы группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области.
Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» сумели продвинуться в глубину обороны противника. В результате был освобожден населенный пункт Зарница Запорожской области.
Ранее российские войска в ночь на 5 августа нанесли один из самых масштабных ударов по логистике ВСУ за последнее время. Минобороны РФ заявило об уничтожении складов, распределительных центров и объектов, где украинские военные хранили и собирали БПЛА. Украина признала, что не смогла перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты.