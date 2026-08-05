«Север» продолжил атаки в Сумской и Харьковской областях

В Сумской области бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ. Бои велись в районах населенных пунктов Писаревка, Уланово и Садки.
В Харьковской области подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Сосновый Бор, Купино, Избицкое и Ивановка.
По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Север»:
- до 290 военнослужащих;
- боевая бронированная машина;
- 21 автомобиль;
- станция радиоэлектронной борьбы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области.