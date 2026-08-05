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«Север» продолжил атаки в Сумской и Харьковской областях

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

В Сумской области бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ. Бои велись в районах населенных пунктов Писаревка, Уланово и Садки.

В Харьковской области подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Сосновый Бор, Купино, Избицкое и Ивановка.

По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Север»:

  • до 290 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • 21 автомобиль;
  • станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области.

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