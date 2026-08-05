Подразделения группировки «Запад» заняли выгодные рубежи

В частности, Минобороны заявило о поражении объектов «МЛП-Чайка» и «Эпицентр», логистических центров «Новая почта» и «Транс-логистик», а также нескольких терминалов в Киевской области. В ведомстве указали, что на этих площадках хранились и распределялись комплектующие для БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы и другое имущество военного назначения.