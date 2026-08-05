Подразделения группировки «Запад» заняли выгодные рубежи

Подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны. Бои шли в районах населенных пунктов Подлиман Харьковской области, Святогорск, Донецкое, Маяки и Старый Караван в ДНР.
По данным Минобороны, противник потерял более 210 военнослужащих. Также были уничтожены танк, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Кроме того, выведены из строя две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и три станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее 5 августа Минобороны РФ сообщило о массированном ночном ударе по объектам в Киеве и Киевской области. По данным ведомства, целями стали транспортно-логистические центры, которые использовались для хранения военных грузов и комплектующих для производства беспилотников.
В частности, Минобороны заявило о поражении объектов «МЛП-Чайка» и «Эпицентр», логистических центров «Новая почта» и «Транс-логистик», а также нескольких терминалов в Киевской области. В ведомстве указали, что на этих площадках хранились и распределялись комплектующие для БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы и другое имущество военного назначения.
Кроме того, российские военные нанесли удары по трем сухогрузам южнее Одессы, которые перевозили вооружение и военное имущество.