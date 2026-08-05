«Южная» группировка нанесла удары по бригадам ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Юга» нанесли удары по живой силе и технике противника. В сводке указано, что удары были нанесены по подразделениям пяти механизированных бригад, одной штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, а также бригады морской пехоты.
Бои шли в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Ясногорка, Никаноровка, Ореховатка, Веролюбовка и Попасное в Донецкой Народной Республике.
В оборонном ведомстве уточнили потери украинской стороны. «Противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении.