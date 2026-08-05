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«Южная» группировка нанесла удары по бригадам ВСУ в ДНР

Подразделения группировки «Южная» за сутки продвинулись вперед и улучшили свои позиции на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие «Юга» нанесли удары по живой силе и технике противника. В сводке указано, что удары были нанесены по подразделениям пяти механизированных бригад, одной штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, а также бригады морской пехоты.

Бои шли в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Ясногорка, Никаноровка, Ореховатка, Веролюбовка и Попасное в Донецкой Народной Республике.

В оборонном ведомстве уточнили потери украинской стороны. «Противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении.

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