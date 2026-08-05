Военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, егерской бригады, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов»* и четырех бригад нацгвардии.
Поражение нанесено в районах населенных пунктов Водянское, Анновка, Грузское, Новотроицкое, Новогригоровка и Матяшево в Донецкой Народной Республике, а также Райполе в Днепропетровской области.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» за сутки:
- свыше 325 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- 12 автомобилей;
- два артиллерийских орудия;
- станция радиоэлектронной борьбы.
30 июля Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российских войск населенного пункта Красноярское в ДНР. По словам начальника штаба мотострелкового батальона 110-й бригады группировки «Центр» Тимофея Склярова, операция заняла около двух недель. Российские подразделения продвигались небольшими группами под прикрытием разведывательных и ударных беспилотников. Продвижение, по его словам, осложняли применение FPV-дронов, артиллерии и минометов, а также плотное минирование местности.
* «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России.