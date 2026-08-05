Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны назвало потери ВСУ в зоне действия «Центра»

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение на передовой. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ по итогам минувших суток.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Олег Елков/ТАСС

Военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, егерской бригады, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов»* и четырех бригад нацгвардии.

Поражение нанесено в районах населенных пунктов Водянское, Анновка, Грузское, Новотроицкое, Новогригоровка и Матяшево в Донецкой Народной Республике, а также Райполе в Днепропетровской области.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» за сутки:

  • свыше 325 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • 12 автомобилей;
  • два артиллерийских орудия;
  • станция радиоэлектронной борьбы.

30 июля Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российских войск населенного пункта Красноярское в ДНР. По словам начальника штаба мотострелкового батальона 110-й бригады группировки «Центр» Тимофея Склярова, операция заняла около двух недель. Российские подразделения продвигались небольшими группами под прикрытием разведывательных и ударных беспилотников. Продвижение, по его словам, осложняли применение FPV-дронов, артиллерии и минометов, а также плотное минирование местности.

* «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше