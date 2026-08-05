Минобороны назвало потери ВСУ в зоне действия «Центра»

30 июля Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российских войск населенного пункта Красноярское в ДНР. По словам начальника штаба мотострелкового батальона 110-й бригады группировки «Центр» Тимофея Склярова, операция заняла около двух недель. Российские подразделения продвигались небольшими группами под прикрытием разведывательных и ударных беспилотников. Продвижение, по его словам, осложняли применение FPV-дронов, артиллерии и минометов, а также плотное минирование местности.