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Бойцы «Востока» продвинулись вглубь обороны ВСУ

Бойцы группировки «Восток» заняли новые позиции, продавив оборону ВСУ в Запорожской области. Такие данные приводит Минобороны России в ежедневной сводке.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения «Востока» атаковали штурмовую и десантно-штурмовую бригады, а также четыре штурмовых полка противника и бригаду морской пехоты. Бои шли в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка в Днепропетровской области, а также Новорозовка, Мировка, Новое Поле, Трудооленовка и Широкое в Запорожской области.

В ведомстве отчитались о потерях противника за сутки:

  • более 360 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • 14 автомобилей;
  • одна 155-мм гаубица М198 американского производства.

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