Бойцы «Востока» продвинулись вглубь обороны ВСУ

Подразделения «Востока» атаковали штурмовую и десантно-штурмовую бригады, а также четыре штурмовых полка противника и бригаду морской пехоты. Бои шли в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка в Днепропетровской области, а также Новорозовка, Мировка, Новое Поле, Трудооленовка и Широкое в Запорожской области.