Бойцы «Востока» продвинулись вглубь обороны ВСУ

Подразделения «Востока» атаковали штурмовую и десантно-штурмовую бригады, а также четыре штурмовых полка противника и бригаду морской пехоты. Бои шли в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка в Днепропетровской области, а также Новорозовка, Мировка, Новое Поле, Трудооленовка и Широкое в Запорожской области.
В ведомстве отчитались о потерях противника за сутки:
- более 360 военнослужащих;
- четыре боевые бронированные машины;
- 14 автомобилей;
- одна 155-мм гаубица М198 американского производства.
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