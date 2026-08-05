«Днепр» нанес поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской области

Ранее в группировке «Днепр» сообщали, что расчеты БПЛА 42-й гвардейской дивизии ведут работу по отсечению основных сил ВСУ от Орехова. По словам командира разведывательной роты, российские операторы беспилотников препятствуют переброске подкреплений к украинским позициям в районе города, а также выявляют артиллерийские позиции противника.