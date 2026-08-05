«Днепр» нанес поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской области

Бои шли в районах населенных пунктов Орехов, Юльевка и Запорожец, в Запорожской области.
По данным Минобороны, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее в группировке «Днепр» сообщали, что расчеты БПЛА 42-й гвардейской дивизии ведут работу по отсечению основных сил ВСУ от Орехова. По словам командира разведывательной роты, российские операторы беспилотников препятствуют переброске подкреплений к украинским позициям в районе города, а также выявляют артиллерийские позиции противника.
Орехов — город на западе Запорожской области, расположенный на линии боевого соприкосновения примерно в 50 километрах от Запорожья.