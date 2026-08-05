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ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в 153 районах

Минобороны РФ опубликовало свежие данные о боевой работе оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по широкому перечню целей. В зоне поражения оказались объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые задействованы в интересах ВСУ.

Кроме того, были атакованы производственные мощности и склады хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Всего, по данным ведомства, удары наносились в 153 районах.

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