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Средства ПВО сбили 1083 беспилотника и 10 авиабомб за сутки

Минобороны представило отчет о работе средств ПВО российской армии за минувшие сутки.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбили ряд целей.

Так, расчеты ПВО ликвидировали:

  • 10 управляемых авиационных бомб;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США;
  • 1083 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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