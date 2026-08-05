Средства ПВО сбили 1083 беспилотника и 10 авиабомб за сутки

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбили ряд целей.
Так, расчеты ПВО ликвидировали:
- 10 управляемых авиационных бомб;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США;
- 1083 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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