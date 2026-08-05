Выпускник Челябинского танкового училища возглавил группировку войск «Центр»

— Группировка «Центр» — одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ею командовать, — непростой вопрос, — рассказал Владимир Путин. — Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок.