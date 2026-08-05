Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускник Челябинского танкового училища возглавил группировку войск «Центр»

Учившийся в Челябинске Андрей Иванаев стал командующий группировкой войск «Центр».

Источник: kremlin.ru

Выпускник Челябинского танкового училища Андрей Иванаев стал командующим группировкой войск «Центр». Об этом объявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны.

— Группировка «Центр» — одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ею командовать, — непростой вопрос, — рассказал Владимир Путин. — Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок.

54-летний Андрей Иванаев — уроженец Уральска. Челябинское высшее танковое командное училище окончил в 1992 году. С ноября 2024 года он командовал войсками Восточного военного округа. В 2025 году получил звание генерал-полковника.

Узнать больше по теме
Группировка войск «Центр»: чем занимается и на каком направлении
Группировка войск «Центр» — одно из оперативно-стратегических объединений Вооруженных сил России, задействованных в ходе специальной военной операции. Она объединяет соединения и воинские части различных видов и родов войск, выполняющих задачи на одном из ключевых направлений. В материале — главное по теме.
Читать дальше