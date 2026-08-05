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Кадровые перестановки в командовании группировок войск ВС РФ — главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Как отметили в Минобороны РФ, изменения направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск.

Источник: Пресс-служба Кремля

Кадровые перестановки в Минобороны РФ

По предложению министра обороны Андрея Белоусова указом президента России генерал-полковник Валерий Солодчук, занимавший должность командующего войсками Центрального военного округа, назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. В новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.

Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик, ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск.

Заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение ВС РФ, будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники.

Новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее командовавший группировкой войск «Восток».

Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа.

Также указом президента на должность начальника управления войсками беспилотных систем Вооруженных Сил РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин, занимавший до своего назначения должность начальника штаба Центрального военного округа.

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