Кадровые перестановки в командовании группировок войск ВС РФ — главное

Кадровые перестановки в Минобороны РФ
По предложению министра обороны Андрея Белоусова указом президента России генерал-полковник Валерий Солодчук, занимавший должность командующего войсками Центрального военного округа, назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. В новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.
Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик, ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск.
Заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение ВС РФ, будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники.
Новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее командовавший группировкой войск «Восток».
Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа.
Также указом президента на должность начальника управления войсками беспилотных систем Вооруженных Сил РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин, занимавший до своего назначения должность начальника штаба Центрального военного округа.