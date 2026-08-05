ВС РФ начали использовать квадрокоптер-перехватчик «Жмиль»

Применение нового аппарата обеспечивает защиту значительных по площади участков линии фронта от атак с воздуха, при этом затраты на уничтожение вражеских дронов остаются невысокими.
Принцип действия БПЛА не отличается сложностью. Перед вылетом операторы «Жмиля» получают сведения о предполагаемой траектории движения цели. В указанном районе остается лишь обнаружить объект, произвести его захват и ликвидировать беспилотник вооруженных сил Украины.
«Наша задача — перехват как разведывательных, так и ударных БПЛА врага», — сообщил «Известиям» Дмитрий Фельк, оператор нового квадрокоптера.
С использованием «Жмиля» уже были поражены тяжелые агродроны «Баба-яга», а также скоростные барражирующие боеприпасы типа «Лютый».
Отмечается, что подрыв нового квадрокоптера должен происходить в непосредственной близости от цели, до того как траектории движения аппаратов разойдутся. Это необходимо для гарантированного поражения объекта осколками. Для решения данной задачи машина оборудована фугасно-осколочной боевой частью.