Алексей Текслер поздравил Дениса Лямина с назначением командующим войсками беспилотных систем

Решение о создании войск беспилотных систем принято на основе опыта специальной военной операции. В ходе совещания с руководством Министерства обороны президент Владимир Путин отметил, что новый род войск только формируется. На командующего возложена задача довести этот процесс до завершения. Глава государства подчеркнул, что Денис Лямин является одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере. До назначения генерал-полковник занимал должность начальника штаба группировки «Центр». На этом посту он зарекомендовал себя как талантливый военачальник и грамотный организатор.