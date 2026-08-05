Алексей Текслер поздравил Дениса Лямина с назначением командующим войсками беспилотных систем

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил генерал-полковника Дениса Лямина с назначением на должность командующего войсками беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Решение о создании нового рода войск и назначении его руководителя принял президент Владимир Путин, передает kremlin.ru.
«Ведение боевых действий в современных условиях требует совершенно новых подходов, современных компетенций, умения гибко реагировать на ситуацию. Гордимся тем, что на высокую должность командующего нового рода войск назначен выпускник Челябинского танкового училища. Убежден, что накопленный опыт, твердая уральская закалка и унаследованные воинские традиции помогут Денису Игоревичу эффективно выполнить все поставленные Верховным главнокомандующим задачи по формированию и дальнейшему руководству Войсками беспилотных систем. Желаю Денису Игоревичу успехов на службе Отечеству», — сказал Алексей Текслер.
Решение о создании войск беспилотных систем принято на основе опыта специальной военной операции. В ходе совещания с руководством Министерства обороны президент Владимир Путин отметил, что новый род войск только формируется. На командующего возложена задача довести этот процесс до завершения. Глава государства подчеркнул, что Денис Лямин является одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере. До назначения генерал-полковник занимал должность начальника штаба группировки «Центр». На этом посту он зарекомендовал себя как талантливый военачальник и грамотный организатор.
Напомним, ранее глава региона поздравил выпускника Челябинского танкового училища Андрея Иванаева с назначением на высокую военную должность. Танковое училище в Челябинске снова начинает работать, курсанты придут туда уже 1 сентября.