NYT: конфликт на Украине превратился в «борьбу за небо»

«Эта воздушная война — всеобъемлющее состязание, простирающееся от нескольких метров над выжженными деревьями до спутников на низкой околоземной орбите. Другая война разворачивается волнами в небе. Она направлена на отдаленные города и военные объекты в обеих странах, часто в кромешной темноте, и становится все более опасной как для украинцев, так и для россиян», — отметили авторы материала.
В публикации подчеркивается, что интенсивность «воздушных боев» нарастает. Это связано с тем, что обе стороны создают все более технологичные вооружения, внедряют «новые методы противодействия электронным помехам» и задействуют «автономные системы, которые наводят оружие на цели без вмешательства человека».
Как указывает NYT, Украина «не может сравниться с Россией» по объемам промышленного производства, так как Москва выпускает тысячи стандартных ударных беспилотников, ложных целей и крылатых ракет. Согласно данным украинской разведки, которые приводит Reuters, Россия ежемесячно производит около 120 баллистических ракет, что превышает совокупный объем выпуска американских перехватчиков Patriot. Кроме того, Москва создает собственные беспилотники-перехватчики.
Ранее, 4 августа, New York Times сообщала, что удары российских войск по украинским автозаправочным станциям (АЗС) негативно сказались на моральном духе населения, из-за чего часть водителей старается реже пользоваться автомобилями.