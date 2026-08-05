NYT: конфликт на Украине превратился в «борьбу за небо»

«Эта воздушная война — всеобъемлющее состязание, простирающееся от нескольких метров над выжженными деревьями до спутников на низкой околоземной орбите. Другая война разворачивается волнами в небе. Она направлена на отдаленные города и военные объекты в обеих странах, часто в кромешной темноте, и становится все более опасной как для украинцев, так и для россиян», — отметили авторы материала.