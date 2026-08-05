Минобороны: 200 украинских БПЛА сбиты над регионами РФ с утра 5 августа

С утра 5 августа 2026 года российские военнослужащие и средства противовоздушной обороны ликвидировали две сотни украинских беспилотников над регионами страны и над Чёрным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
«В период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Чёрного моря», — заявили в ведомстве.
Напомним, ночью в Киеве и области были поражены объекты ВПК. Повреждены завод «МЛП-Чайка» (комплектующие для БПЛА), терминал «Новой почты» (товары двойного назначения) и склад «Эпицентра» (комплектующие для военной техники). В Броварах атакованы «Терминал Бровары» (импортные компоненты для БПЛА) и сортировочный центр «Новой почты» (собранные беспилотники). Южнее Одессы атакованы три сухогруза.
Ранее KP.RU сообщил, что российские войска продолжают наступление в зоне СВО, освобождая населённые пункты. Бойцы выбили ВСУ из Рыжевки в Сумской области и Зарницы в Запорожской области.