Офицер ВСУ попал в плен из-за ложной разведывательной информации

«До нас было доведено, что в том лесу только наши, противник не наблюдается. Противник, судя по тому, как мне показывал ротный, от нас должен был быть на расстоянии около 3−3.5 км. По мне начался автоматный огонь», — сказал он на видео, предоставленном ТАСС.