Офицер ВСУ попал в плен из-за ложной разведывательной информации

Группа украинских морских пехотинцев во главе с младшим лейтенантом попала в плен российским военнослужащим из-за ложной разведывательной информации. Об этом рассказал пленный из 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Роман Рубан.
Отмечается, что украинского офицера взяли в плен на харьковском направлении группировкой войск «Север».
«До нас было доведено, что в том лесу только наши, противник не наблюдается. Противник, судя по тому, как мне показывал ротный, от нас должен был быть на расстоянии около 3−3.5 км. По мне начался автоматный огонь», — сказал он на видео, предоставленном ТАСС.
Как рассказал пленный, сначала он подумал, что это были отставшие подчиненные. По голосу он понял, что это были не боевики ВСУ. Таким образом, украинец выполнил все команды российских военнослужащих и сдался в плен.
Ранее сайт KP.RU писал, что командование некоторых подразделений ВСУ фактически содействует дезертирству, предлагая подчиненным бежать из армии.