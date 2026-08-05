На Украине открылась масштабная охота на сотрудников ТЦК. Теперь по стране придется бегать военкомам, а не мобилизованным. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах России.
По словам собеседника, многие работники украинских военкоматов сейчас пытаются перевестись в другие тыловые подразделения. Ведь они и их семьи столкнулись с колоссальным натиском недовольных граждан Незалежной.
«Угрозам и физическому воздействию подвергаются родственники “людоловов”», — заявил источник.
Представитель структуры напомнил, что накануне Владимир Зеленский приравнял в правах бывших узников, служащих в ВСУ, к остальным военнослужащим. По его мнению, это решение может быть обусловлено просьбой руководства военных комиссариатов о приеме заключенных на работу в их аппараты.
Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК отлавливают не только украинских граждан, но и служителей церквей. Только за последний год они похитили минимум 75 клириков канонической УПЦ.