Теперь бегать будут военкомы: на Украине началась масштабная охота на сотрудников ТЦК

Представитель структуры напомнил, что накануне Владимир Зеленский приравнял в правах бывших узников, служащих в ВСУ, к остальным военнослужащим. По его мнению, это решение может быть обусловлено просьбой руководства военных комиссариатов о приеме заключенных на работу в их аппараты.