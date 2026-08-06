В Приморье создают отряд для защиты объектов инфраструктуры от атак БПЛА

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. Территориальный отряд боевого армейского резерва страны (БАРС) создают в Приморье для защиты объектов критической инфраструктуры края от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщает правительство региона.
«В настоящее время уже формируется наш территориальный отряд БАРС — боевой армейский резерв страны… для защиты объектов критической инфраструктуры Приморского края от средств воздушного нападения — беспилотных летательных аппаратов», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Андрея Жаркина, который курирует вопросы, связанные с проведением СВО.
По его словам, в первую очередь будут защищены предприятия топливно-энергетического комплекса и крупные промышленные предприятия региона.
Отмечается, что резервисты будут работать на территории края, в зону СВО не направляются. Контракт заключается на три года с желающими, которые пребывают в запасе и подходят по здоровью и морально-психологическому состоянию. Приоритет в отборе отдадут работникам предприятий критической инфраструктуры, ветеранам боевых действий и прошедшим военную службу.