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Марочко сообщил о начале боев за Петровку под Торецким

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Военные РФ начали бои за Петровку, расположенную северо-восточнее Торецкого в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Начались бои за освобождение Петровки, которая находится северо-восточнее Торецкого. Также продвижение идет с Красного Кута, откуда наши бойцы продвигаются по направлению Новогригоровки», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что подразделения ВСУ на фоне давления армии РФ сбежали из Торецкого в Новогригоровку, населенный пункт перешел в серую зону.

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