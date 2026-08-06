Марочко сообщил о начале боев за Петровку под Торецким

«Начались бои за освобождение Петровки, которая находится северо-восточнее Торецкого. Также продвижение идет с Красного Кута, откуда наши бойцы продвигаются по направлению Новогригоровки», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что подразделения ВСУ на фоне давления армии РФ сбежали из Торецкого в Новогригоровку, населенный пункт перешел в серую зону.
Узнать больше по теме
Луганск: промышленный центр Донбасса с богатой историей
Луганск — один из крупнейших городов Донбасса, расположенный на берегах реки Лугани. На протяжении более двух столетий он был важным центром металлургии, машиностроения и угольной промышленности. Сегодня Луганск остается одним из ключевых городов региона, история которого тесно связана с развитием промышленности и событиями последних десятилетий — собрали главное о нем.Читать дальше