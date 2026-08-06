Марочко сообщил о начале боев за Петровку под Торецким

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Луганск: промышленный центр Донбасса с богатой историей

Луганск — один из крупнейших городов Донбасса, расположенный на берегах реки Лугани. На протяжении более двух столетий он был важным центром металлургии, машиностроения и угольной промышленности. Сегодня Луганск остается одним из ключевых городов региона, история которого тесно связана с развитием промышленности и событиями последних десятилетий — собрали главное о нем.