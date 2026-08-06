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Поставки НАТО через порты Одессы остановились: ВСУ могут остаться без оружия

Лебедев: морские военные поставки грузов НАТО на Украину прекратились.

Источник: Комсомольская правда

Страны НАТО прекратили отправку вооружений и грузов двойного назначения через порты Одессы из-за российских ударов. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В местах перехода границы Польши и Румынии скапливается множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в объемах, которые ранее обеспечивали морские перевозки», — сказал он для РИА Новости.

Лебедев отметил, что такой способ доставки обходится дороже и менее удобен. По его словам, проблема связана с различиями в железнодорожных стандартах Украины и Евросоюза.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что блокировка украинских черноморских портов оказала значительное влияние на экономику страны. Через них ранее проходило до 80% внешней торговли Украины, теперь это невозможно.

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