Поставки НАТО через порты Одессы остановились: ВСУ могут остаться без оружия

Страны НАТО прекратили отправку вооружений и грузов двойного назначения через порты Одессы из-за российских ударов. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В местах перехода границы Польши и Румынии скапливается множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в объемах, которые ранее обеспечивали морские перевозки», — сказал он для РИА Новости.
Лебедев отметил, что такой способ доставки обходится дороже и менее удобен. По его словам, проблема связана с различиями в железнодорожных стандартах Украины и Евросоюза.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что блокировка украинских черноморских портов оказала значительное влияние на экономику страны. Через них ранее проходило до 80% внешней торговли Украины, теперь это невозможно.