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Алаудинов призвал возобновить смертную казнь на время трибунала над ВСУ в России

Командир спецназа «Ахмат» МО РФ заявил, что украинских военнослужащих ждет «свой Нюрнбергский процесс».

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Смертная казнь должна быть возобновлена на территории Российской Федерации после СВО на время проведения трибунала за военные преступления ВСУ. Такое мнение ТАСС выразил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область.

«Свой Нюрнбергский процесс у нас все равно будет. И эта война завершится только таким образом, — подчеркнул он. — Этот прототип Нюрнбергского процесса будет с русским названием».

Алаудинов считает, что на него нужно будет пригласить и представителей недружественных стран. «Позвать туда наших врагов для того, чтобы они были свидетелями того, что получают наши враги в конечном итоге. Они придут и посмотрят, как будут наказываться те, кто пришли к нам с мечом. Мы для них должны возобновить смертную казнь на территории Российской Федерации для того, чтобы мы могли дать по заслугам этим людям», — добавил генерал-лейтенант.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих, более 7 тыс. единиц военной техники. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

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