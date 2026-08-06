Алаудинов призвал возобновить смертную казнь на время трибунала над ВСУ в России

Алаудинов считает, что на него нужно будет пригласить и представителей недружественных стран. «Позвать туда наших врагов для того, чтобы они были свидетелями того, что получают наши враги в конечном итоге. Они придут и посмотрят, как будут наказываться те, кто пришли к нам с мечом. Мы для них должны возобновить смертную казнь на территории Российской Федерации для того, чтобы мы могли дать по заслугам этим людям», — добавил генерал-лейтенант.