Глава Суджанского района рассказал об эвакуации истощенных курян

КУРСК, 6 августа. /ТАСС/. В первые дни вторжения украинских боевиков в регион 25 жителей села Гуево Суджанского района Курской области шли несколько суток, чтобы спастись от ВСУ. Людей эвакуировали почти на линии фронта в районе села Уланок, сообщил ТАСС глава района Алексей Спиридонов, который на момент вторжения возглавлял добровольческую организацию «Патриот».
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.
«С Гуева вышла группа людей, шли они на Уланок. Мы работали со слободы Белой. 25 человек, из них 13 детей. Люди из Гуева шли до Уланок несколько суток без воды, без еды с детьми. Слава богу, мы их забрали почти уже на линии фронта. Они были истощены», — рассказал он.
Спиридонов добавил, что над эвакуационной группой кружились беспилотники ВСУ, времени на разговоры не было. Цель — как можно быстрее спасти людей из опасной зоны.
«Честно, говорить даже некогда было. Ты садишься в машину и понимаешь, что над тобой беспилотники, а за тобой люди за которых ты отвечаешь. Даже не о себе думаешь, а о детях. Им жить и жить», — добавил глава Суджанского района.