Боец ВС РФ в ходе штурма позиции гранатой уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что врач медицинского взвода, сержант ВС России Александр Попков спас двух раненых военных, он оказал бойцам первую помощь и вынес их в безопасное место. После этого он организовал эвакуацию пострадавших в полевой госпиталь.