Боец ВС РФ в ходе штурма позиции гранатой уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

Рядовой Вооружённых сил РФ Егор Лебедев во время штурма опорного пункта украинских формирований метким броском гранаты уничтожил пулемётный расчёт противника, сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что боец обнаружил вражеский объект в ходе выполнения задания и доложил командиру. Отряду российских военных приказали обойти опорный пункт ВСУ с фланга. Украинские солдаты заметили российских военных, после чего начался бой.
«Используя рельеф местности, рядовой Лебедев подобрался к опорному пункту националистов и метким броском гранаты уничтожил пулемётный расчёт противника, чем обеспечил группе безопасное продвижение и захват опорного пункта», — отметили в Минобороны РФ.
Ведомство также проинформировало о подвиге, совершённом младшим сержантом ВС России Тлеужаном Кайрымовым. Штурмовая группа, в составе которой действовал боец, выявила укреплённый опорный пункт ВСУ.
Кайрымов быстро обошёл позиции с фланга, проник в тыл и метким огнём ликвидировал двух боевиков. Это помогло его отряду взять объект под свой контроль.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что врач медицинского взвода, сержант ВС России Александр Попков спас двух раненых военных, он оказал бойцам первую помощь и вынес их в безопасное место. После этого он организовал эвакуацию пострадавших в полевой госпиталь.