Глава Суджанского района рассказал о более 200 пропавших без вести курян

«Если брать весь Суджанский район, то мы понимаем, что много людей были в оккупации, которые не пережили ее. На сегодня у нас более 200 жителей еще не найдено, работа продолжается с Главным военным следственным управлением, с Минобороны, создана группа по их поиску», — рассказал он.