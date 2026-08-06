Глава Суджанского района рассказал о более 200 пропавших без вести курян

КУРСК, 6 августа. /ТАСС/. Более 200 мирных жителей Суджанского района остаются без вести пропавшими из-за вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа 2024 года. Работы по их поиску продолжаются, сообщил ТАСС глава района Алексей Спиридонов.
20 июля губернатор Курской области Александр Хинштейн на полях форума «Герои, меняющие время: вместе строим сильную Россию» сообщал ТАСС, что 330 жителей приграничных районов Курской области в настоящий момент остаются пропавшими без вести после вторжения ВСУ на территорию региона. Электронный реестр жителей приграничных районов Курской области, с которыми родственники утратили связь, заработал на сайте правительства региона 18 февраля 2025 года.
«Если брать весь Суджанский район, то мы понимаем, что много людей были в оккупации, которые не пережили ее. На сегодня у нас более 200 жителей еще не найдено, работа продолжается с Главным военным следственным управлением, с Минобороны, создана группа по их поиску», — рассказал он.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.