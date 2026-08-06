Женщина из Константиновки 2 месяца жила в подвале после сожжения дома ВСУ

По ее словам, когда запасы еды закончились, она вместе с соседом вышла из подвала. По совету одного из местных жителей они отправились по маршруту, который привел их к российским военнослужащим 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск, которые организовали их эвакуацию в безопасное место.