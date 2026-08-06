Женщина из Константиновки 2 месяца жила в подвале после сожжения дома ВСУ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Жительница города Константиновка в ДНР Лидия Деркач два месяца прожила в подвале после того, как ВСУ беспилотниками сожгли ее дом, следует из видео, предоставленного Минобороны РФ.
«Мы были там, пока не сожгли наш дом. 15 украинских дронов прилетело в наш дом, сожгли дотла. Мы чудом остались живы, спрятались в подвал. После этого мы прожили два месяца в подвале», — сказала она.
По ее словам, когда запасы еды закончились, она вместе с соседом вышла из подвала. По совету одного из местных жителей они отправились по маршруту, который привел их к российским военнослужащим 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск, которые организовали их эвакуацию в безопасное место.