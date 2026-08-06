Российские БПЛА за ночь уничтожили два пункта дислокации и гаубицу ВСУ

«В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ», — сообщили агентству в группировке войск «Север».
По штатным средствам связи координаты целей были переданы на командные пункты.
«Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV- дронов были уничтожены: 2 пункта временной дислокации, самоходная гаубица “Богдана” и боевая бронированная машина “Козак” ВСУ», — говорится в сообщении.