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Наемники ВСУ попали под авиаудар в Харьковской области

РИА Новости: наемники ВСУ попали под авиаудар под Волчанском.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Группы иностранных наемников ВСУ попали под авиаудар под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Несколько боевых групп зафиксированы в районах Приколотного и Верхнего Салтова. По скоплениям живой силы противника отработала (российская. — Прим. ред.) авиация», — рассказал собеседник агентства.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши, Колумбии и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве «пушечного мяса».

Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

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